في يوم المرأة العالمي.. 6 سيدات يقدن 20% من وزارات الحكومة
01:53 م الخميس 08 مارس 2018
كتبت - إيمان منصور:
تضم حكومة المهندس شريف إسماعيل، 6 سيدات يقدن حقائب وزارية مهمة، ويلعب بعضهن دورا رئيسيا في عملية الإصلاح الاقتصادي.
وفي هذا التقرير يلقي مصراوي، الضوء على وزيرات الحكومة، والمناصب التي شغلنها قبل الوزارة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يحل في مثل هذا اليوم من كل عام..
اليوم العالمي للمرأة سحر نصر وزيرة الاستثمار هالة السعيد وزيرة التخطيط رانيا المشاط وزيرة السياحة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة حكومة شريف إسماعيل الإصلاح الاقتصادي
إعلان
-
109
-
92
-
89
-
78
-
60
-
58
-
55
-
54
-
50
-
46
إعلان