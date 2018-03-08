في يوم المرأة العالمي.. 6 سيدات يقدن 20% من وزارات الحكومة

كتبت - إيمان منصور:

تضم حكومة المهندس شريف إسماعيل، 6 سيدات يقدن حقائب وزارية مهمة، ويلعب بعضهن دورا رئيسيا في عملية الإصلاح الاقتصادي.

وفي هذا التقرير يلقي مصراوي، الضوء على وزيرات الحكومة، والمناصب التي شغلنها قبل الوزارة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يحل في مثل هذا اليوم من كل عام..