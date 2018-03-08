السيسي يكشف خطته لخفض مُعدّل البطالة في مصر

كتبت- رنا أسامة:

في حوار أجرته مع دورية "أكسفورد بيزنس جروب" البريطانية، كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن خطته لتقليل مُعدّل البطالة في مصر. وقال إن "تحسين جودة التعليم أولوية لتزويد مُعدل عِمالة الشباب"، موضحًا أن تحقيق ذلك يستوجب سد الفجوة بين متطلبات سوق العمل وتعليم الخريجين ومهاراتهم.

ولفت الرئيس، في الحوار الذي نشرته المؤسسة في إصدارها الأخير عبر موقعها الرقمي، إلى أن الحكومة وضعت خطة إصلاح شاملة للتعليم الأساسي، مسترشدة ببعض النماذج التعليمية الرائدة في العالم، مع التركيز على تعزيز جودة التعليم التقني والمهني.

وبالتوازي مع جهود الحكومة لتحسين نظام التعليم الرسمي، أكّد السيسي أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في زيادة مُعدِل عمالة الشباب، من خلال تنفيذ المبادرات المدعومة من الدولة التي تسعى إلى تدريب الشباب وتنمية مهاراتهم من أجل تعزيز قدرتهم التنافسية في سوق العمل، ما يزيد من فرصهم في الحصول على عمل مستقر طويل الأجل.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت معدلات البطالة في مصر العام الماضي، إلى 11.9 في المئة في نهاية يونيو 2017، مقابل 12.6 في المئة في نهاية سبتمبر 2016.

وأشار أحدث بيانات للبطالة عن الربع الثاني من العام الماضي (أبريل- يونيو) إلى أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 3.496 مليون عاطل بنسبة 11.98 في المئة من إجمالى قوة العمل وبانخفاض قدره 7 آلاف عاطل عن الربع الأول من عام 2017، وبانخفاض قدره 64 ألف عاطل عن الربع المماثل من العام السابق.