البنك الزراعي المصري يبيع أكثر من 5 آلاف شهادة "أمان المصريين"

كتبت- منال المصري:

قال السيد القصير، رئيس البنك الزراعي المصري، لمصراوي، إن البنك أصدر 5136 شهادة "أمان المصريين" بقيمة 6 ملايين جنيه، منذ طرحها يوم الأحد الماضي، وحتى صباح اليوم الخميس.

وأضاف القصير، أن البنك يرسل موظفيه إلى الجمعيات الزراعية، لإصدار الشهادات في أماكن تواجد المواطنين، تخفيفا عنهم، ومن أجل نشر الوعي عنها.

وأشار إلى أن الإقبال على الشهادة يتزايد يوما بعد يوم، متوقعا بيع عدد كبير منها خلال الأيام المقبلة.

وبدأت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والمصري الزراعي، يوم الأحد الماضي، طرح شهادة "أمان المصريين"، أمام المواطنين بفئات تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه لكل شخص.

وتستهدف هذه الشهادة، في الأساس، توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

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