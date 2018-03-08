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أوراسكوم كونستراكشون تحقق إنجازًا عالميًا في السلامة المهنية بمشروع محطة كهرباء البرلس

12:33 م الخميس 08 مارس 2018
أوراسكوم كونستراكشون تحقق إنجازًا عالميًا في السلامة المهنية بمشروع محطة كهرباء البرلس

محطة كهرباء البرلس

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة أوراسكوم كونستراكشون في بيان اليوم الخميس، إنها تخطت 40 مليون ساعة عمل، بدون تسجيل حالات فقد الوقت، خلال تنفيذ أعمالها بمحطة البرلس لتوليد الكهرباء.

وأضافت الشركة أن ما وصفته "بالإنجاز العالمي الضخم" - تعني عدد ساعات العمل - يسلط الضوء على "التزامها بأعلى مستويات السلامة والتدريب والصحة المهنية، بالإضافة إلى تحديدها وصياغتها لمعيار عالمي جديد في سرعة تنفيذ مشروعات محطات توليد الكهرباء".

وبدأت الشركة أعمال الإنشاءات بمحطة البرلس لتوليد الكهرباء في أكتوبر 2015.

وقالت الشركة إن أعمال الإنشاءات بالمحطة تتقدم بشكل يفوق المخطط لها بالرغم من التحديات العديدة التي واجهتها منها الظروف الجوية القاسية بسبب مكان المشروع.

وأضافت أنها بمجرد اكتمال الأعمال، ستكون محطة البرلس واحدة من أكبر محطات توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة التي تعمل بالغاز الطبيعي في العالم، حيث تبلغ قدرتها 4800 ميجاوات.

أوراسكوم محطة كهرباء البرلس السلامة المهنية وزارة الكهرباء

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