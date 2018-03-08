وزيرة الاستثمار تفتتح جلسة البورصة في اليوم العالمي للمرأة

القاهرة- مصراوي:

افتتحت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، جلسة تداول البورصة المصرية، اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بحسب بيان من البورصة.

وحضر افتتاح الجلسة اليوم محمد فريد رئيس البورصة المصرية، ووليد لبادي المدير القطري لمصر وليبيا واليمن لدى مؤسسة التمويل الدولية، ومحسن عادل نائب رئيس البورصة، وعدد من قادة الأعمال والمستثمرين، وأعضاء المجتمع المدني.

وقالت البورصة إنها نظمت بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي، وهيئة الأمم المتحدة، وشبكة الاتفاق العالمي في مصر، والمجلس القومي للمرأة، ومركز المديرين المصري، مؤتمرا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، لزيادة الوعي بضرورة تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد.

وأعرب رئيس البورصة عن التزامه الكامل بدعم جميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية باعتبارها شريك رئيسي في تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة.

وقال فريد، إن "مجلس إدارة البورصة يضع نصب أعينه دعم قضايا المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث تؤكد كافة المؤسسات الدولية أن تمكين المرأة في سوق العمل يؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي ويحسن من حياة المواطنين".

وأضاف أن الدراسات العالمية أثبتت أن مشاركة المرأة في المناصب القيادية العليا يصب بشكل إيجابي في تحسين أداء الشركات، وهو الأمر الذي ستعمل البورصة على تعزيزه لدى الشركات المقيدة.

ووقعت البورصة مذكرة تفاهم مع كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية في يوليو ٢٠١٧ لتعزيز مشاركة وتمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة، بحسب البيان.

ولدى قرابة 47% من الشركات المقيدة بالبورصة على الأقل سيدة واحدة عضوا في مجلس الإدارة، بحسب محمد فريد.

وقالت وزيرة الاستثمار، إن قانون الاستثمار نص على المساواة بين الجنسين، كما خصصت الوزارة نحو 50% من المنح للمرأة.

وخصص الرئيس عبد الفتاح السيسي، 2017 عاما للمرأة، وتضم الحكومة الحالية 6 وزيرات.

ويبلغ عدد السكان الإناث في مصر 45.6 مليون أنثى، بنسبة 48.4% من إجمالي السكان في الداخل البالغ عددهم 94.8 مليون نسمة، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال الجهاز في بيان أمس الأربعاء، إن 3.3 مليون أسرة في مصر ترأسها النساء بنسبة 14% من إجمالي الأسر.