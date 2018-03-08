"تنمية المشروعات" وغازتك توقعان عقد مبادرة لتحويل السيارات للغاز الطبيعي

كتبت - إيمان منصور:

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز "غازتك"، عقد المرحلة الأولى من مبادرة "نحو الغاز الطبيعي" بتكلفة 20 مليون جنيه.

وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة، اليوم الخميس، تستهدف المبادرة تحويل 10 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وتمويل 50 منفذا لتجارة زيوت السيارات بإجمالي تمويل يبلغ 100 مليون جنيه على عدة مراحل، تنفذها شركتا "غازتك" و"كارجاز" التابعتين لوزارة البترول.

ووقع العقد نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وعبد الفتاح فرحات رئيس مجلس إدارة شركة غازتك، بحضور طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وطارق الملا وزير البترول.

وقال طارق قابيل، إنه من المخطط أن يسهم هذا المشروع في توفير حوالي 500 مليون جنيه للدولة سنويا بواقع 45 مليون جنيه شهريا.

وأضاف أن الوزارة حريصة على تنفيذ المشروعات التي تهدف إلى تقليل التلوث والمحافظة على البيئة وبما يتفق مع سياسة الدولة نحو تقليل الدعم على المنتجات البترولية، والتسهيل والتيسير على المواطنين، والحفاظ على فرص العمل الخاصة للعاملين في مجال النقل والمواصلات.

وسيتم تنفيذ العقد على مرحلتين لصالح شركة غازتك وعدد من الشركات الأجنبية، بحسب قابيل.

ويأتي المشروع استكمالا للاتفاقات الإطارية التي وقعها الطرفان عام 2011 بشأن مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، ويسهم في تلبية الطلب المتزايد على تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وفقا للوزير.

وقال طارق الملا، إن هذا الاتفاق يسهم في توفير النفقات الخاصة بسيارات النقل والأجرة، وزيادة دخل الفئات المستهدفة وكذلك المحافظة على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الملوثة الناتجة عن البنزين.

وأضاف أن الاتفاق يستهدف أيضا تحسين القيمة المضافة للغاز المصري، ويوفر 40% من تكلفة الوحدة من المواد البترولية، حيث تصل تكلفة تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي في حدود 8-13 ألف جنيه للسيارة الواحدة.

ومن المقرر التوسع في انشاء محطات الغاز الطبيعي بكافة المحافظات لمواجهة الطلب المتزايد على تشغيل السيارات بالغاز بديلاً عن البنزين، بحسب الملا.

وقالت نيفين جامع، إن الجهاز سيقدم قرضا بقيمة 5 آلاف جنيه لمدة خمس سنوات للمستفيد النهائي، بموجب هذا الاتفاق.

ومول جهاز تنمية المشروعات نحو 25 ألف سيارة حتى الآن ضمن المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بمبلغ 127 مليون جنيه، منها 21 ألف سيارة أجرة، و4 آلاف سيارة ملاكي، وهو ما أسفر عن إتاحة أكثر من 25 ألف فرصة عمل جديدة، بحسب نيفين جامع.

وسيقدم الجهاز لشركة غازتك في إطار العقد منحة لا تُرد بقيمة 200 ألف جنيه على دفعتين لتعزيز أوجه الصرف الفرعية للمشروع، وفقا لنيفين.

وقال عبد الفتاح فرحات، ‘ن هذا التمويل سيسهم بشكل كبير في تنفيذ خطة تعميم استخدام الغاز الطبيعي للسيارات كوقود آمن ونظيف واقتصادي خاصة في محافظات الصعيد، مما سيعمل علي دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير الدعم المدفوع لأنواع الوقود السائل.

وأضاف أن خدمة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي متوفرة بجميع محطات الشركة للمواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم، والاستفادة من التسهيلات التي يمنحها جهاز تنمية المشروعات مع شركة غازتك في هذا المجال‎.