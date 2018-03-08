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الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

11:06 ص الخميس 08 مارس 2018
الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

الدولار

كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات، اليوم الخميس، مقارنة بمستويات أمس الأربعاء.

واستقر سعر الدولار في بنك مصر عند 17.54 جنيه للشراء و17.64 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي الأهلي والقاهرة عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه أيضا في بنوك الإسكندرية والتجاري الدولي وقناة السويس عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي كريدي أجريكول والعربي الإفريقي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي أبو ظبي الإسلامي والبركة عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار بنك مصر البنك الاهلي

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