التخطيط تعلن عن جائزة لأفضل الوزارات في إعداد موازنة برامج وأداء

كتبت- إيمان منصور:

أعلنت هاله السعيد وزيرة التخطيط اليوم الأربعاء، عن تنظيم وزارتها لجائزة "أفضل موازنة برامج وأداء" بين كافة الوزارات المنوط بها إعداد موازنة البرامج والأداء للعام المالي الحالي.

وأوضحت السعيد أن معايير تقويم موازنات البرامج والأداء المقدمة من الوزارات تستند إلى مدى الالتزام بإعداد الموازنة وفق النموذح الموحد لإعدادها، ومدى شمولية البرامج لنطاق عمل الوزارة،

كما تشمل المعايير أيضا، الاستناد إلى مدى واقعية المحتوى وارتباطه بالإطار الزمني المحدد مسبقا، وفي نطاق الاعتمادات المالية المقدرة، بالإضافة إلى مدى تضمين الموازنة لمؤشرات أداء تقيس مخرجات البرنامج ونتائجه الاستراتيجية.

وقالت إن لجنة تحكيم الجوائز تتكون من 5 أعضاء من الخبراء في مجال التخطيط والتنمية المستدامة من داخل وخارج وزارة التخطيط.

وأشارت إلى أن الجائزة تمنح لأفضل 3 موازنات على أن يمنح كل عضو من أعضاء فريق العمل مكافأة مالية وشهادة تقدير ودرع تكريم، بالإضافة إلى وضع أسماء الفائزين وصورهم في لوحة شرفية على أن تنشر على الموقع الإلكتروني للوزارة وكذلك صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت الوزيرة أن تنظيم الجائزة يأتي انطلاقا من أهتمام الوزارة بنشر ثقافة التخطيط الإستراتيجي والجودة والتميز بين موظفي الوزارات وتحفيزهم على إعداد الموازنة وفقا لمنهجية البرامج والأداء.

الجدير بالذكر أن الوزارة كانت قد عقدت مجموعة من ورش العمل لمناقشة موازنة البرامج والأداء مع الوزارت المختلفة وربطها باستراتيجة التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.