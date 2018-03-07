أكثر الكلمات إنتشاراً

محمد بن سلمان حفل توزيع جوائز الأوسكار نادي الزمالك شهادة أمان انتخابات الرئاسة العملية الشاملة 2018

الدولار ينخفض بكريدي أجريكول ويرتفع في قناة السويس مع نهاية التعاملات

05:06 م الأربعاء 07 مارس 2018
الدولار ينخفض بكريدي أجريكول ويرتفع في قناة السويس مع نهاية التعاملات

الدولار

كتبت - إيمان منصور:

صعد سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس بينما تراجع في كريدي أجريكول مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستويات الصباح، ولكنه واصل استقراره في 8 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع مقابل 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

بينما تراجع سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول إلى 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع مقابل 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

ولكن سعر الدولار استقر في بنك مصر عند 17.54 جنيه للشراء و17.64 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي الأهلي والقاهرة عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه أيضا في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الإفريقي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي أبو ظبي الإسلامي والبركة عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

الدولار بنك قناة السويس بنك كريدي أجريكول بنك مصر

الخبر التالى:

التخطيط تعلن عن جائزة لأفضل الوزارات في إعداد موازنة برامج وأداء

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان