الدولار ينخفض بكريدي أجريكول ويرتفع في قناة السويس مع نهاية التعاملات

كتبت - إيمان منصور:

صعد سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك قناة السويس بينما تراجع في كريدي أجريكول مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستويات الصباح، ولكنه واصل استقراره في 8 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع مقابل 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

بينما تراجع سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول إلى 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع مقابل 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

ولكن سعر الدولار استقر في بنك مصر عند 17.54 جنيه للشراء و17.64 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنكي الأهلي والقاهرة عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه أيضا في بنكي الإسكندرية والتجاري الدولي عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الإفريقي عند 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي أبو ظبي الإسلامي والبركة عند 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.