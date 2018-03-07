وزير المالية: لا نية لإصدار سندات باليوان الصيني

القاهرة- وكالات:

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، اليوم الأربعاء، إن الوزارة لا تعتزم إصدار سندات باليوان الصيني، في الفترة الحالية.

ونلقت وكالة أنبائ الشرق الأوسط عن الوزير قوله إنه "لا نية في الوقت الحالي لإصدار سندات باليوان الصيني"، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر تعزيز وتعبئة الموارد العامة لمصر.

وتعتزم وزارة المالية طرح سندات باليورو، بقيمة تتراوح بين مليار ومليار ونصف يورو، خلال أبريل المقبل، بحسب ما قاله وزيرة المالية لوكالة رويترز، أمس.

وباعت الوزارة سندات بالدولار، في شهر فبراير الماضي، بقيمة 4 مليارات دولار

وكانت الحكومة باعت في يناير 2017 سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وباعت سندات بثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو من نفس العام.

وقفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 34.45% إلى 80.8 مليار دولار في سبتمبر الماضي.

في سياق آخر وجه الجارحي الشكر لنائبه المستقيل مؤخرا عمرو المنير، "مشيدا بمجهوداته لصالح الوطن خلال الفترة الماضية"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.