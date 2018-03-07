البورصة تواصل الارتفاع بقوة ومؤشرها الرئيسي يقفز 2.3% في نهاية اليوم

كتبت- إيمان منصور:

شهدت البورصة المصرية أداء إيجابيا ملحوظا خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، ليواصل المؤشر الرئيسي تسجيل مستويات تاريخية غير مسبوقة بعد أن تجاوز مستوى 16 ألف نقطة لأول مرة أمس.



وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.26%، عند مستوى 16384 نقطة، خلال تعاملات اليوم.



كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.18%.



وبلغت قيمة تداول الأسهم في سوق داخل المقصورة خلال جلسة اليوم نحو 1.9 مليار جنيه وهي نفس قيمة التدوال أمس الثلاثاء.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب خلال جلسة اليوم، صافي شراء بقيمة 266.6 مليون جنيه و250.8 مليون جنيه على التوالي، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 15.7 مليون جنيه.



وكان إيهاب سعيد العضو المنتدب للفروع بشركة أصول للأوراق المالية، قال لمصراوي أمس، إن الأخبار الإيجابية التي شهدتها الفترة الأخيرة انعكست على أداء السوق خلال جلسة اليوم التي شهدت الوصول لمستويات تاريخية.



وأضاف سعيد أن المؤشرات الإيجابية التي أعلنها عمرو الجارحي وزير المالية أول أمس بعد اجتماعه مع شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عن إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة، ساهمت في صعود السوق خلال جلسة اليوم.



وبحسب ما قاله وزير المالية أمس بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء، يستهدف مشروع الموازنة تحقيق فائض أولي العام المالي المقبل بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى بين 8.5% و8.8%.



كما أشار سعيد إلى أن آثار خفض أسعار الفائدة 1% ووقف إصدار شهادات الادخار بعائد 20%، كان أيضا أحد أسباب الأداء الإيجابي للبورصة خلال تعاملات أمس، وذلك بعد أن انتهت الفترة الأخيرة من موجة تصحيحية قصيرة الأجل.