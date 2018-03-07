زيمبابوي والمجر تدخلان قائمة أثرياء فوربس لأول مرة

كتب- مصطفى عيد:

قالت مجلة فوربس، إن قائمتها لأغنى أغنياء العالم في عام 2018، الصادرة مساء أمس الثلاثاء، ضمت أثرياء من 72 دولة.

وخلت دولتي زيمبابوي والمجر في قائمة فوربس لأول مرة في تاريخها.



وضمت القائمة 585 مليارديرا أمريكيا، و373 مليارديرا صينيا، وتصدرها الأمريكي جيف بيزوس بثروة قيمتها 112 مليار دولار.



من هو ملياردير زيمبابوي؟



بحسب المجلة، مثل زيمبابوي في القائمة، رجل الأعمال، ستريف ماسييوا، صاحب الـ 57 عاما، بثروة قيمتها 1.4 مليار دولار في المركز الـ 1650 بين 2209 مليارديرات مسجلين في القائمة.



وأسس ماسييوا شركة إيكونت ويرليس زيمبابوي في عام 1998 والتي تعتبر أكبر مقدم لخدمات الاتصالات هناك وأحد أكبر الشركات في بورصة زيمبابوي من حيث القيمة السوقية.



ويمتلك ماسييوا أكثر من 50% بقليل من أسهم الشركة التي تعتبر جزءا من مجموعته الأكبر إيكونت جروب.



كما يمتلك ماسييوا أكثر من نصف شركة "ليكويد تليكوم" التي توفر خدمات الألياف الضوئية والقمر الصناعي لشركات الاتصالات في أفريقيا.



وتشمل الأصول الأخرى التي يمتلكها ماسييوا، بحسب فوربس، حصصا في شبكات المحمول في بوروندي وليسوتو، واستثمارات في شركات التكنولوجيا وتوزيع الطاقة في أفريقيا.



وأسس ماسييوا وزوجته تسيتسي مؤسسة خيرية لدعم الأيتام والفقراء في زيمبابوي وجنوب أفريقيا وبوروندي وليسوتو.



من مثل المجر؟



بحسب بيانات فوربس، مثل ساندور كساني، صاحب الـ 64 عاما، المجر كأول ملياردير مجري في قائمة فوربس لأغنياء العالم 2018 بثروة قيمتها 1.1 مليار دولار في المركز 1999.



واستطاع كساني تحويل أكبر بنك للتجزئة في بلاده إلى إحدى كبريات شركات الخدمات المالية في وسط وشرق أوروبا.



واستحوذ مصرفه "OTP" على 4 بنوك في منطقة البلقان في عام 2017، كما يملك كساني مجموعة بونافارم والتي تعتبر أكبر تكتل زراعي وغذائي متكامل في المجر.



وباعت مجموعته جرانيت ديفيلوبمنت، أكبر مركز للتسوق في العاصمة الكرواتية تحت اسم "أرينا سنتر".



وبحسب بيانات فوربس، بلغت ثروات الـ 2208 مليارديرات الذين ضمتهم القائمة للعام الجاري 9.1 تريليون دولار بارتفاع 18% عن عام 2017.