"تعدين" العملات الرقمية يرفع أسعار كروت الشاشة في مصر

كتب- أحمد الحنفي وأميرة أحمد:

أثار صعود العملات الرقمية، في الفترة الماضية، شهية كثير من الشباب في مصر، من أجل تحقيق أرباح كبيرة من "تعدين" هذه العملات، التي يعتبر أشهرها عملة "بيتكوين".

وكشفت جولة لمصراوي، في عدد من محلات بيع أكسسوارات أجهزة الكومبيوتر، عن ارتفاع أسعار كروت شاشة الكومبيوتر، بنسب تصل إلى 40%.

وقال أحمد عباس، صاحب مركز لبيع أجهزة الكمبيوتر، إن السحب على كروت الشاشة ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأربعة أشهر الماضية، وخصوصا أنواع "rx570، rx580" التي تعتبر الأكثر استخداما في عملية تعدين العملات الرقمية.

وأرجع عباس ارتفاع الطلب على الكروت إلى انتشار عملية التعدين بشكل كبير وخصوصا بعد ارتفاع قيمة الـ"bit coin"، إلى مستويات اقتربت من 20 ألف دولار في نهاية العام الماضي، قبل أن تتراجع بشكل كبير بعد ذلك، قبل أن ترتفع تدريجيا إلى مستوى 10669 دولار في تعاملات اليوم الأربعاء.

وبيتكوين هي أشهر عملة رقمية، وتعتمد على التشفير، حيث أنها عملة لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل "حكومة أو مصرف مركزي" كبقية العملات الموجودة في العالم.

ولا تملك العملات الرقمية المشفرة، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت.

ويمكن الحصول على بيتكوين أو غيرها من العملات الرقمية من خلال شرائها عبر الإنترنت، أو إنتاجها "تعدينها" عبر استخدام أجهزة كومبيوتر وكروت شاشة معينة، تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء.

وقال عباس إن زيادة السحب على أنواع معينة من كروت الشاشة، سبب أزمة لدى بعض الشركات، فأصبح من الصعب تجميع جهاز كمبيوتر كامل، "لأن كل المكونات موجودة باستثناء كرت الشاشة".

وأضاف "كانت هذه الأزمة موجودة فعليا منذ شهرين ونصف تقريبا أما الآن فأصبحت الكروت موجودة ولكن بسعر أعلى، خاصة مع نزول سعر البيتكوين".

وأوضح عباس" فمثلا لو الكارت بـ 500 دولار، بيوصل مصر مع تكلفة الشحن 550 دولار ده قبل الكروت ما تغلى ... إنما حاليا لو الكارت جاي بنفس الـ 500 دولار بيتباع في مصر بـ 900 دولار... وده لأن السحب عليها زاد والوكيل رفع سعرها".

وقال محمد كساب، صاحب محل لبيع مستلزمات الكمبيوتر، إن الطلب ارتفع بالفعل على أنواع معينة من الكروت التي تتبع "Amd" لأن هذا النوع يستخدم في عمليات التعدين.

وقال كساب "من 6 شهور بالظبط كرت rx570 الطلب زاد عليه جدا، ومبقاش موجود خالص في السوق من حوالي شهرين ونصف، وده طبعا عمل مشكلة عندي لأني كنت بستخدمها في تجميع الأجهزة اللي صاحبها بيطلب إن كارت الشاشة يكون كبير، لو هو بيستخدم الجهاز في الجرافيك أو الشغل اللي بيحتاج إن كارت الشاشة يبقى عالي".

وذكر كساب أن كروت الشاشة المستخدمة في عملية التعدين منذ عامين كانت أسعارها تتراوح بين 7 و9 آلاف جنيه أما الآن فأسعارها تصل إلى نحو 12و14 ألف جنيه.

وقال سعد أسلم، صاحب محل لبيع أجهزة الكومبيوتر، إن كروت الشاشة في العموم ارتفعت أسعارها بشكل كبير، ولم يقتصر الأمر على الكروت المستخدمة في عملية التعدين.

وأرجع أسلم السبب، إلى ارتفاع أسعارها عالميا، "الكارت نفسه بقى يجي غالي من بره؛ فلو كنت بستورد كارت بـ 5 دولار بقيت بستورده بـ10 دولار فطبيعي هبيعه بـ 15دولار، بعد تكلفة الشحن والوكيل وخلافه".

وأضاف أسعد أن الكروت المستخدمة في عملية التعدين أنوعها مختلفة ولكن أشهرهم الـ rx570وrx580، وأسعارهم كانت ما بين 11و14 ألف جنيه من 3 أشهر فقط، أما الآن فأسعارها تتراوح بين 9 و12 ألف جنيه "يعني السعر بدأ ينزل بسبب إن العملة سعرها أقل كمان والناس بدأت تخاف تشتغل في تعدين العملات الرقمية".

وفي بداية الشهر الماضي فقدت عملة بيتكوين نحو 40% من قيمتها حيث وصلت إلى حوالي 6 آلاف دولار، وتزامنت خسائر عملة "بيتكوين" في الأيام الأخيرة مع موجة الهبوط الحاد التي ضربت أسواق الأسهم العالمية.