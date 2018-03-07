التضامن: 11.8 ألف سيدة تقدمن لصرف النفقة عبر المحمول

كتبت - ياسمين سليم:

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك استقبل وسجل 11 ألفا و783 سيدة ممن تقدموا للاستفادة من خدمة صرف النفقة للمطلقات ومستفيدي النفقة عبر التليفون المحمول منذ فتح باب التسجيل بهذه الخدمة.

وأضافت الوزيرة خلال بيان اليوم الأربعاء، أن 8680 سيدة صرفن نفقة شهر مارس الجاري حتى الآن بقيمة تزيد على 3.5 مليون جنيه حتى الآن عبر المحمول.

ودشن بنك ناصر الاجتماعي خدمة صرف النفقة عبر الهاتف المحمول في أكتوبر الماضي، عبر توقيع بروتوكولات تعاون مع شركات المحمول الأربع في مصر، حيث يتيح المشروع صرف النفقة عبر 5500 فرع ومنفذ، و40 ألف موزع معتمد وقنوات صرف إلكترونية متعاقدة مع شركات المحمول.

ويتم تقديم هذه الخدمة الجديدة عبر الهاتف المحمول العادي (دون الحاجة إلي تليفون محمول ذكي)، لتصل للمشترك رسالة نصية قصيرة (SMS) مفادها قيمة المبلغ المحول له وكلمة سر (PIN Code)، يتوجه بها إلي أقرب فرع لشركة المحمول أو موزع معتمد لها، ليستلم قيمة المبلغ المحول له.

وقالت غادة والي، إن ذلك يأتي في إطار التوجه نحو سياسات الشمول المالي والتي تعمل على امتداد الخدمات المالية لتحويل الأموال عبر المحمول لتشمل الأكثر احتياجا، بما يحقق نقلة مهمة في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية.