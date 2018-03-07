وزير التجارة: عقد مؤتمر "الشراكة والصداقة" للتعاون مع الكويت في الربع الأخير من 2018

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، إنه يجري حاليا الإعداد لعقد ملتقي التعاون المصري الكويتي (الشراكة والصداقة)، خلال الربع الأخير من العام 2018 الجاري بدولة الكويت.

وأضاف الوزير أنه سيترأس الوفد المصري المشارك في الملتقى والذي سيضم نخبة من رجال القطاع الخاص المصري المهتمين بالسوق الكويتي، موضحا أن الملتقى يستهدف إلقاء الضوء على الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعلاقة المتميزة التي تربط الشعبين.

وقال إن فاعليات الملتقى ستشهد عقد اجتماعات مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين، لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة في كل من مصر والكويت بما يسهم في تعزيز علاقات الشراكة الاستثمارية لبدء مشروعات جديدة مشتركة خلال المرحلة المقبلة .

جاء ذلك خلال لقاء الوزيراليوم مع محمد جاسم الصقر رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المشترك، حيث تم بحث كافة التفاصيل المتعلقة بعقد الملتقى بدول الكويت بجانب استعراض سبل تفعيل دور مجلس التعاون المصري الكويتي لتعزيز العلاقات المشتركة.

وأضاف الصقر أنه من المقرر عقد اجتماع بالقاهرة لمجلس التعاون المصرى الكويتى بحضور أعضاء المجلس من الجانبين وذلك خلال الفترة القريبة المقبلة للتباحث حول إقامة هذا الملتقى وبحث الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.