ناصف ساويرس يتصدر أثرياء العرب بعد استبعاد السعوديين من قائمة فوربس 2018

كتب- مصطفى عيد:

تصدر الملياردير المصري، ناصف ساويرس، قائمة فوربس لأغنى أغنياء العرب، للعام الجاري، بعد استبعاد أثرياء السعودية من القائمة، على خلفية ضعف المعلومات بشأن بعضهم بعد حملة مكافحة الفساد في المملكة والتي طالت عددا منهم.

وبحسب قائمة فوربس لأغنياء العالم 2018، احتل نصيف ساويرس المركز 251 في ترتيب القائمة على مستوى العالم متقدما 18 مركزا، بثروة تبلغ 6.6 مليار دولار، ليأتي في المركز الأول عربيا.

وكان الأمير السعودي الوليد بن طلال تصدر أثرياء العرب في قائمة فوربس لأغنياء العالم للعام الماضي بثروة قيمتها 18.7 مليار دولار، والتي كانت ضمت 10 سعوديين.

كان ناصف ساويرس في المركز الخامس عربيا، في قائمة أثرياء العرب لعام 2017، بعد كل من الوليد بن طلال، وماجد الفطيم وعائلته، ومحمد العمودي، وعبدالله بن أحمد الغرير وعائلته، على الترتيب.

وجاء ناصف ساويرس الرابع إفريقيا في قائمة 2018 بعد زيادة ثروته بنحو مليار دولار خلال العام الأخير.

وحل رجل الأعمال نجيب ساويرس في المركز الثاني ضمن قائمة فوربس لأغنياء مصر في 2018 بثروة قيمتها 4 مليارات دولار، ليحتل المركز 550 على مستوى العالم متراجعا 90 مركزا عن العام الماضي. وحل نجيب في المركز الخامس عربيا.

واحتل رجل الأعمال محمد منصور المركز الثالث بين أثرياء مصر وفقا لقائمة فوربس بثروة قيمتها 2.7 مليار دولار، ليأتي في المركز الـ 887 على مستوى العالم متراجعا 142 مركزا.

وجاء في المركز الرابع ياسين منصور بثروة قيمتها 1.9 مليار دولار، محتلا المركز الـ 1284 عالميا متراجعا 123 مركزا عن العام الماضي.

وفي المركز الخامس جاء محمد الفايد بقيمة ثروة 1.6 مليار دولار ليسجل المركز الـ 1477 على مستوى العالم متراجعا 316 مركزا عن 2017.

وجاء يوسف منصور في المركز السادس بين أغنى أغنياء مصر، بحسب قائمة فوربس لعام 2018، بثروة قيمتها 1.4 مليار دولار ليحتل المركز الـ 1650 على مستوى العالم متقدما 145 مركزا عن العام الماضي.