وزيرة التخطيط تفتتح جلسة البورصة غدا احتفالاً باليوم العالمي للمرأة

كتبت- إيمان منصور:

قالت وزارة التخطيط اليوم الأربعاء، إن الوزيرة هالة السعيد ستفتتح غداً جلسة تداول البورصة المصرية، احتفالا باليوم العالمي للمرأة.

وأضافت الوزارة في بيان إن هذا الاحتفال يأتي في إطار الدورة الرابعة من المؤتمر السنوي بعنوان "دق الجرس للمساواة بين الجنسين" للاحتفال باليوم العالمي للمرأة بحضور عدداً من الوزيرات السيدات والقيادات.

وبحسب الوزارة، يقام المؤتمر في إطار الجهود الدولية المبذولة للمساواة بين الجنسين وتشجيع المرأة لتصبح عضواً فاعلاً وتلعب دوراً حيوياً في النمو الاقتصادي ويناقش المؤتمر الفرص التي ينبغي اتاحتها لزيادة أعداد السيدات اللاتي تتقلد المناصب العامة والقيادية

ومن المقرر أن تتناول وزيرة التخطيط أثناء كلمتها في المؤتمر دور المرأة في المجتمع المصري وكيفية تناول استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 لتفعيل دور المرأة والاهتمام بتعزيز قدراتها حيث تضع الرؤية الشباب والمرأة على رأس أولوياتها وكيف استطاعت المرأة المصرية إثبات قوتها وقدراتها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية وفي مجالات التنمية باعتبارها صانعة الأجيال.

ويهدف المؤتمر إلى رفع الوعي بأهمية تعزيز المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص بالإضافة إلى تشجيع قادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم للتوقيع على والالتزام بالمبادئ المعنية بتمكين المرأة وتسليط الضوء على الشركات الرائدة في هذا المجال والتي اتخذت بالفعل خطوات ملموسة لتمكين المرأة في مكان العمل والمجتمع.