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وزير المالية لمصراوي: لم نعلن سعر الدولار في الموازنة الجديدة

01:01 م الأربعاء 07 مارس 2018
وزير المالية لمصراوي: لم نعلن سعر الدولار في الموازنة الجديدة

الدكتور عمرو الجارجي

كتب- محمد عمارة:

قال الدكتور عمرو الجارجي، وزير المالية، إن وزارته لم تنتهِ من إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، ولم تعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها.

وأضاف الوزير، في تصريحات لمصراوي، الأربعاء: "لم نصرح، أو نعلن توقعاتنا لسعر الدولار في الموازنة الجديدة، ونحن غير مسؤولين عن أي أرقام صدرت من وكالة رويترز، وحين الانتهاء من إعداد الموازنة سنعلن قيمته وتوقعاتنا له خلال العام المالي الجديد".

كانت وكالة رويترز قالت أمس، إن ثلاثة مسؤولين كبار في الحكومة المصرية، قالوا إنه تقرر تحديد سعر الدولار عند 17.5 جنيه في موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019 التي تبدأ في أول يوليو تموز وسعر برميل النفط عند 65 دولارا.

وسعر الدولار في موازنة السنة المالية الحالية 16 جنيها بينما تباع العملة في البنوك العاملة في مصر حاليا بين 17.64 و17.68 جنيه.

ويبلغ سعر خام القياس العالمي برنت 65.60 دولار للبرميل في الأسواق يوم الثلاثاء.​

 

عمرو الجارجي وزير المالية الموازنة العامة مجلس الوزراء

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