التصديري للحاصلات الزراعية يبدأ برامج تدريب مزارعي ومصدري "الجوافة"

كتبت- إيمان منصور:

قال المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إنه بدأ بالأمس عقد برنامجا تدريبيا لمزارعي وموردي ومصدري الجوافة بمركز رشيد بالبحيرة، بالتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية (هيا).

وأضاف المجلس في بيان تلقى مصراوي نسخة منه، أن هذا البرنامج يهدف إلى توعية المزارعين بالطرق السليمة لمكافحة الآفات التي تصيب محصول الجوافة والاستخدام الآمن للمبيدات والمتطلبات الأساسية للتوافق مع المنظومة الجديدة للصادرات الزراعية التي ستُطبق علي محصول الجوافة.

وقال عبد الحميد دمرداش رئيس المجلس إن هذا البرنامج يأتي ضمن مجموعة برامج وحملات توعية سينظمها المجلس خلال الفترة القادمة للتوعية بأهمية اتباع الطرق السليمة في مجال مكافحة الآفات والأمراض والالتزام باستخدام المبيدات المصرح بها والحصول عليها من أماكن مرخصة والرش بواسطة متخصصين مدربين ومراعاة فترة الأمان ما بين الرش والحصاد لضمان سلامة المنتج كأحد الخطوات الهامة لضمان سلامة الشحنات الزراعية المصدرة.

والجدير بالذكر أن المجلس أعلن في وقت سابق عن إدخال كل من الرمان والجوافة ضمن المنظومة التصديرية الجديدة الصادر بها القرار الوزاري المشترك رقم 670 لسنة 2017 .

وبحسب المجلس، حقق تطبيق هذه المنظومة على محاصيل العنب والفراولة والفلفل نجاحاً كبيراً أشاد به الاتحاد الأوروبي واتخذ على أثرها قراره بإلغاء الفحوصات الإضافية على صادرات العنب المصري، وهناك اتجاه بإلغاء الفحوصات الإضافية، على الفراولة المصرية بعد النتائج الإيجابية وانخفاض نسب الرفض بشكل كبير.