بمناسبة يوم المرأة.. الإحصاء: 3.3 مليون أسرة في مصر ترأسها "نساء"

كتبت- إيمان منصور:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، إن عدد السكان الإناث في مصر يبلغ 45.6 مليون أنثى، بنسبة 48.4% من إجمالي السكان في الداخل البالغ عددهم 94.8 مليون نسمة.

وأضاف الجهاز في بيان بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يحل يوم 8 مارس من كل عام، أن 3.3 مليون أسرة في مصر ترأسها النساء بنسبة 14% من إجمالي الأسر.

وبلغت نسبة الأمية بين الإناث في مصر 30.8%، مقابل 21.2% للذكور.

وبلغ العمر المتوقع عند الميلاد للغناث 73.6 سنة، مقابل 70.8 سنة للذكور.

وبحسب البيان فإن متسوط سن الزواج في مصر للإناث 24 سنة و4 شهور، مقابل 30 سنة وشهر للذكور، وفقا لنشرة الزواج والطلاق عام 2016.

وبلغت نسة مساهمة المرأة في قوة العمل 22.9%، بما يمثل ثلث مساهمة الرجال التي تبلغ 69.9%.

وبلغ معدل البطالة بين الإناث 23.6% مقابل 8.9% للذكور في عام 2016.

واستحوذت النساء على 25.8% من العاملين في القطاع الحكومي، مقابل 74.2% للذكور.

وحصلت المرأة على 6 حقائب وزارية في مجلس الوزراء بنسبة 20% من عدد وزراء الحكومة، بحسب بيانات مجلس الوزراء في 2017.