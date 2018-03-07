أثرياء السعودية خارج قائمة فوربس لأغنياء العالم في 2018 لأول مرة

كتب - مصطفى عيد:

استبعدت مجلة فوربس أثرياء السعودية من قائمتها لأغنى أغنياء العالم لعام 2018، والصادر مساء أمس الثلاثاء.

وأرجعت المجلة استبعاد مليارديرات المملكة إلى ضعف المعلومات بشأن ما حدث لبعضهم من الذين تم احتجازهم خلال حملة السلطات السعودية لمكافحة الفساد في نوفمبر الماضي، وما تم في صفقات الإفراج عن عدد منهم وعلى رأسهم الأمير الوليد بن طلال.

وقالت فوربس إن التقارير أفادت بأن ما لا يقل عن 4 أثرياء سعوديين من قائمة فوربس لعام 2017 قد احتجزوا ضمن هذه الحملة، وإنه لم يتم الإفراج عن أي قائمة رسمية بأسماء المعتقلين.

وقال الملحق الصحفي بالسفارة السعودية في واشنطن لـ "فوربس"

إنه ليس لديه معلومات عن أفراد معينين بسبب قوانين الخصوصية السعودية.

وأضافت المجلة أنه تم إطلاق سراح الوليد وآخرين، ولكن مازال يتم التحقق من قيمة المليارات التي تم دفعها للتصالح وخروج هؤلاء، مشيرة إلى أن مصادر أفادت بأن الوليد ممنوع الآن من إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام.

وأشارت المجلة إلى أن هناك الكثير من الروايات حول ما حدث على وجه التحديد، مما يجعل من المستحيل أن يعرف بشكل نهائي من أعطى كم لمن ومتى.

وضمت قائمة فوربس لأغنياء العالم للعام الماضي 10 سعوديين على رأسهم الوليد بن طلال الذي كان يحتل الصدارة على مستوى العرب، بقيمة ثروة 18.7 مليار دولار.