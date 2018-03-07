مسؤول: مديونية شركة الحديد والصلب 4.5 مليار جنيه

كتبت- شيماء حفظي:

تصوير- أحمد النجار:

قال سامي عبدالرحمن، رئيس شركة الحديد والصلب المصرية، إن إجمالي مديونية الشركة يصل إلى 4.5 مليار جنيه.

وأضاف عبدالرحمن، في تصريحات لمصراوي، إن نصف هذه المديونية تقريبا مستحقة لشركة الغاز الطبيعي، حيث تبلغ قيمتها 2.7 مليار جنيه.

"كما تبلغ مديونية الكهرباء 800 مليون جنيه، لكن الشركة القابضة للكهرباء تحصل على منتجات من شركة الحديد والصلب مقابل خصم قيمتها من المستحقات"، بحسب عبدالرحمن.

وقال رئيس الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام "نحاول دراسة جدولة وتسوية المديوينات المتراكمة خاصة وأن الشركة لم تكن تدفع منذ 2011".

وأضاف "انتهجنا مبدأ الدفع الفوري مقابل التوريدات الجديدة، والشهر الماضي دفعنا 3 ملايين جنيه للغاز، و3 أخرى للكهرباء ومليون للمياه".

وكانت الشركة، قالت فين بيان للبورصة، الشهر الماضي، إنها سددت 60% من مديونية الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والبالغة 1.47 مليار جنيه، من زيادة رأس المال.

وقرر وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي، وقف مناقصة تطوير شركة الحديد والصلب، والتي كانت الشركة طرحتها العام الماضي، وتلقت عددا من العروض من شركات عالمية للمشاركة في تطوير خط إنتاجها، وإنشاء مصنع جديد.

وارتفعت خسائر الشركة، خلال الستة شهور الأولى من العام المالي الجاري، بنسبة 22.6% لتسجل 231.3 مليون جنيه، مقابل 188.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وتعاني الشركة من "تقادم التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، والتي يعمل أغلبها منذ خمسينات وستينات القرن الماضي" بحسب أحد محاضر جمعياتها العمومية السابقة.

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