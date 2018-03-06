"الجمارك" توقع عقد توريد وتركيب جهازين جديدين للفحص بالأشعة

القاهرة - (أ ش أ)

وقع الدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك اليوم مع ليث ميشيل شداد مدير المبيعات الإقليمي بالشرق الأوسط لشركة "رابيسكان" الإنجليزية للأنظمة الأمنية عقد توريد وتركيب جهازين جديدين من الأجهزة الثابتة للفحص بالأشعة للطرود والبالتات.

وأشارت مصلحة الجمارك، في بيان لها اليوم، إلى أن التوقيع على العقد لهذين الجهازين يأتي ضمن مجموعة من الأجهزة التي سيتم تركيبها ضمن المرحلة الأولى من منظومة الاحتياجات المستقبلية للجمارك، والتي من المقرر أن يتم فيها توريد وتركيب 100 جهاز لفحص الأمتعة والبضائع في المنافذ والموانئ والمطارات المصرية لتأمين المنافذ الجمركية وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية.

وأوضحت أنه تم استكمال التوقيع على بعض الملاحق الخاصة بالعقود السابقة مع شركة "فالكون" للأنظمة الفنية والأمنية، مشيرة إلى أن قيمة الأجهزة التي سيتم توريدها وتركيبها خلال المرحلة الأولى تبلغ 32 مليون دولار.

يذكر أنه في 5 فبراير الماضي وقعت مصلحة الجمارك على عقود توريد وتركيب 26 جهازا للفحص بالأشعة مع "فالكون" للأنظمة الأمنية، كما وقعت في14 فبراير الماضي مع شركة" L3 SDS " للأنظمة الأمنية عقد توريد وتركيب 28 جهازا للفحص بالأشعة من موديل" Provision2 "، والتي تعد أحدث أجهزة الفحص للأفراد في العالم ، ووقعت أيضا في 18 فبراير الماضي على عقد توريد وتركيب 15 جهازا من أجهزة الفحص بالأشعة عبارة عن 9 أجهزة ثابتة لفحص المركبات و6 سيارات (موبيل) فحص بالأشعة متحركة.

وذكرت أن المرحلة الثانية من منظومة الاحتياجات تتضمن تركيب 66 جهازا لتغطي منظومة الفحص بالأشعة معظم المطارات والموانئ والمنافذ الجمركية، لافتة إلى أنه يتم حاليا التشغيل التجريبي والفعلي لـ 87 جهازا فحص بالأشعة بالمطارات والموانئ لحين الاستلام النهائي في نهاية النصف الأول من العام الحالي.