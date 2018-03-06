البنك الأهلي ومصر يصدران 5.5 ألف شهادة أمان

كتبت - منال المصري:

أصدر بنكا الأهلي المصري ومصر نحو 5.5 ألف شهادة أمان المصريين بقيمة تبلغ 5 ملايين جنيه تقريبًا بعد مرور ثلاثة أيام من طرحها.

وطرحت بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة والزراعي المصري، الأحد الماضي، شهادة أمان المصريين التى دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتأمين على العمالة المؤقتة والشرائح المختلفة من المصريين.

وقالت سهر الدماطي -نائب رئيس بنك مصر- إن البنك أصدر 4 آلاف شهادة أمان بقيمة 2 مليون جنيه تقريبًا خلال أول ثلاثة أيام من طرحها.

وأشارت إلى أن أي عميل يستطيع شراء أكثر من شهادة بشرط ألا يتجاوز الحد الأقصى 2500 جنيه.

وتصدر شهادة "أمان المصريين" بداية من فئة 500 جنيه حتى 2500 جنيه ويبلغ أجل الشهادة ثلاث سنوات وتجدد مرتين.

وقال يحيى أبوالفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري إن البنك أصدر نحو 1500 شهادة بقيمة 3 ملايين جنيه في أول ثلاثة أيام من طرح الشهادة.

وأشار أبوالفتوح -في تصريحات خاصة لمصراوي- إلى أن الشهادة تحظى بإقبال متزايد، مشيرًا إلى أن عدد بيع شهادات أمان ارتفع اليوم إلى 500 شهادة مقارنة بألف شهادة -أمس الاثنين- مما يوضح ارتفاع إدراك الجمهور بأهمية الشهادة وزيادة الإقبال عليها.

وأوضح أبوالفتوح أن البنك قرر إرسال موظفين خدمة العملاء والتسويق إلى عملائها بالشركات بهدف إصدار الشهادة إلى موظفين الشركة حسب الفئة التى يرغب في شرائها بهدف توفير الوقت والجهد للموظفين وتخفيف الزحام داخل الفروع.

ويستطيع شراء الشهادة الأفراد الطبيعين من 18 عامًا إلى 59 عامًا.