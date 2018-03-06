غدا.. المالية تطلق مشروع تعزيز الموارد المحلية في مصر

كتب- مصطفى عيد:

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن وزارته ستطلق مشروع تعزيز الموارد المحلية في مصر، غدا الأربعاء، خلال مؤتمر "زيادة كفاءة الموارد المحلية من خلال تطبيق نظام ضريبي فعال وتبادل أفضل للمعلومات".

وأضاف الوزير أن المؤتمر يقام تحت رعاية وزارة المالية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD"، والاتحاد الأوروبي "EU".

ومن المنتظر أن يناقش المؤتمر، الذي يستمر ليومين، عددا من الملفات المهمة خاصة برنامج الالتزام بالمعايير الحديثة للضرائب الدولية والذي يحظى بدعم قوي من الاتحاد الأوروبي، حيث يسعى لتوفير التمويل اللازم للبرنامج، بحسب الوزير.

ويشهد المؤتمر مشاركة دولية واسعة من ضمنها وفد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية برئاسة باسكال سانت أمان مدير مركز السياسة والإدارة الضريبية، وستشهد الجلسة الافتتاحية كلمة لوزير المالية يتناول خلالها رؤية مصر حول خطط منع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح وأولويات مصر في هذا المجال، وفقا للبيان.