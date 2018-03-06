رئيس القابضة للتأمين: إصدار شهادة "أمان المصريين" عبر شبكة فوري

كتبت- منال المصري:

قال محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للتأمين، إن المواطنين يمكنهم حاليا، شراء شهادة "أمان المصريين" عبر شبكة فوري للمدفوعات الإلكترونية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

"يمكن للمواطن سداد قيمة الشهادة من خلال فوري، ثم يذهب في اليوم الثاني إلى أي فرع من فروع البنوك المشاركة في طرح الشهادة لاستلامها، بدلا من الانتظار في البنك"، بحسب ما قاله يوسف لمصراوي.

وطرحت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والبنك الزراعي المصري، شهادة أمان المصريين، بداية من يوم الأحد الماضي، بفئات تبدأ من 500 جنيه وحتى 2500 جنيه.

وتستهدف شهادة "أمان المصريين" في الأساس توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

لكنها متاحة أمام جميع المصريين، وليس العمالة اليومية فقط، بشرط أن يكون المواطن في الفئة العمرية بين 18 و59 سنة.

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