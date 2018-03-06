التنمية الصناعية تطرح 3 ملايين متر أمام المطورين في النصف الثاني من 2018

كتبت- إيمان منصور:

قال مصدر مسؤول بهيئة التنمية الصناعية، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة ستطرح 3 ملايين متر من الأراضي الصناعية الجديدة، أمام المطورين الصناعيين، خلال النصف الثاني من العام الحالي، في مدن برج العرب والفيوم والسادات.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، "سيتم طرح مليون متر في كل مدينة من المدن الثلاثة".

وكان الوزير طارق قابيل قال خلال زيارته لمنطقة المطور الصناعي بولاريس بمدينة السادس من أكتوبر في يناير الماضي، إن هيئة التنمية الصناعية قد انتهت من تخصيص 8 ملايين متر مربع أراضى بنظام المطور الصناعي في كل من مدينتى العاشر من رمضان والسادات ومن المخطط طرح ما يقرب من 5 ملايين متر مربع أخرى خلال العام الجاري.

وقال المصدر، "من المستبعد أن تطرح الهيئة أراض صناعية بنظام المطور الصناعي في محافظات الصعيد، خاصة بعد طرح أراض بالمجان بها"، وأضاف "المستثمر مش هيبص لأراضي المطور الصناعي وقدامه أراضي مجانية".

وفيما يخص الأراضي الصناعية التي تم سحبها من المستثمرين غير الجادين، خلال الفترة الماضية، والتي تتراوح بين 400 و500 قطعة أرض صناعية، قال المصدر إن الهيئة ستقوم بأعادة طرحها خلال الشهر المقبل.

وكانت الهيئة قامت بسحب نحو 400 قطعة أرض من المستثمرين غير الجادين على مستوى المحافظات المختلفة، أغلبها مخصصة منذ فترة زمنية طويلة.

وقال إن سحب تلك الأراضي يأتي ضمن استراتيجية وزارة الصناعة لاستعادة الأراضي من المستثمرين غير الجادين في تنفيذ مشروعاتهم وذلك في محاولة منها لضمان توفير الأراضي لمستحقيها من المستثمرين والتصدي لمحاولات الإتجار بها.

ووضعت وزارة الصناعة خلال العام الماضي عددا من الضوابط لمنع المتاجرة بالأراضي الصناعي والتي تتضمن إلزام المستثمرين ببدء خطوات إنشاء مشروعاتهم خلال عام من استلام الأرض و الحصول على رخصة التشغيل و بدء العمل الفعلي خلال 3 أعوام، وحظر التعامل ببيع الأراضي الصناعية أو التنازل عنها إلا بعد مرور عامين على التشغيل.

ومن ناحية أخرى، أشار المصدر إلى أن الهيئة طلبت من وزارة المالية تخصيص أكثر من مليار جنيه لاستكمال ترفيق الأراضي بمحافظات الصعيد.

وقال إن الهيئة تقوم حاليا بوضع خطة جديدة لطرح الأراضي المجانية في الصعيد، تستهدف من خلالها طرح مالا يقل عن 2 مليون متر مربع خلال 2018 لكل القطاعات الصناعية في أغلب المحافظات.

وأوضح أن الهيئة تقوم بحصرالأراض الغير مستغلة في الصعيد تمهيدا لاستغلالها من خلال توجيه المستثمرين للعمل فى الصعيد لتنميته، مشيرا إلى أن الهيئة طرحت أراض مجانية لنحو 600 مستثمر خلال العام الماضي، موضحا أن المستثمرين الآن أصبحوا يتنظرون طرح أراض جديدة، قائلا Yk " هناك قائمة انتظار كبيرة للمستثمرين تنتظر تخصيص أرض لها".