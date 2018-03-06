وزير الاتصالات يفتتح المرحلة الأول من مصنع لكابلات الألياف الضوئية

كتبت- شيماء شلبي:

افتتح ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المرحلة الأولى من مصنع لكابلات الألياف الضوئية بمدينة بدر "هاي تكنوفل أوبتك" باستثمارات مشتركة تبلغ حوالي 30 مليون دولار خلال 3 سنوات بين شركتي هايتكنوفل المصرية، وهانج تونج جروب الصينية.

وبحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الثلاثاء، يقام المصنع الجديد على مساحة 27 ألف متر مربع بطاقة إنتاجية تزيد عن 8 آلاف كيلومتر سنويا.

وقالت الشركة، إنها تستهدف تغطية احتياجات السوق المصري من كابلات الفايبر، وتخطط للتصدير للأسواق الأفريقية منتصف العام المقبل تزامنا مع زيادة الطاقة الإنتاجية للمصنع.

وتخطط الشركة أن يسهم المكون المحلي في تصنيع الكابلات بنسبة 80 % بحلول عام 2021.

وقال ياسر القاضي، إن الدولة تسعى من خلال تنفيذ هذه المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتصميم وتصنيع الإلكترونيات في مصر خلال عام 2015، إلى تلبية احتياجات السوق المحلي والتوجه إلى التصدير لإفريقيا والشرق الأوسط

وأضاف أن الخطة الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة لتطوير البنية التحتية للاتصالات في مصر تعد كابلات الألياف الضوئية المكون الرئيسي فيها لتقديم خدمات إنترنت أسرع، وتفعيل استخدامات أوسع لتطبيقات التكنولوجيا المختلفة.

وقال محمد نوفل رئيس مجلس ادارة شركة هايتكنوفل: "استراتيجيتنا تهدف إلى الاستعانة بالكوادر الفنية المصرية المدربة في تصنيع كابلات الألياف الضوئية محليا بالشراكة مع شركة هانج تونج جروب الصينية لتغطية الطلب المحلي والتصدير للخارج، وكذلك خلق جيل جديد من العمالة الفنية المدربة في هذه الصناعة".

وذكر جيان لين رئيس شركة هانج تونج جروب الصينية، أن "إنشاء مصنع جديد لتصنيع الكابلات الضوئية في شمال إفريقيا يعكس خطة شركته للتوسع عالميا، حيث تسعى لاتخاذ مصر مقرا رئيسيا للتوسع في تصدير منتجاتها للسوق الإفريقي الذي يعد من الأسواق الأكثر نموا في كابلات الألياف الضوئية على المستوى العالمي".

وتعمل شركة هايتكنوفل المؤسسة عام 1987، في تقديم وتطوير حلول شبكات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى المحلي والاقليمي، حيث أنشئت أول مصانعها بمدينة السادس من أكتوبر في عام 2000.

وتمتلك شركة هنج تونج جروب الصينية أكثر من 50 شركة منها 3 شركات مدرجة ببورصات شنغهاي وسنغافورة وهونج كونج وإندونيسيا، وتقدم الشركة خدماتها التقنية لأكثر من 30 بلدا حول العالم، وتورد منتجاتها لأكثر من 120 دولة حول العالم.