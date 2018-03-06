جمعية رجال الأعمال المصريين تطلق قناة تفاعلية على يوتيوب

كتبت- منار عثمان :

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين عن اطلاق قناة للجمعية على شبكة الإنترنت "EBA YouTube Channel" لمواكبة التطور التكنولوجي في أدوات التواصل بين الأعضاء.

وقال المهندس على عيسى رئيس الجمعية إن إطلاق قناة للجمعية على اليوتيوب يأتي في إطار سعي جمعية رجال الأعمال المصريين لتطوير أدوات التواصل بين الإدارة التنفيذية للجمعية وتوثيق الأنشطة التي تقوم بها الجمعية وتبادل الافكار والخبرات والرؤي مع كافة جهات الدولة والمسؤولين.

وقال عيسى، نأمل في الاستجابة السريعة من أعضاء الجمعية في التواصل البناء بين الأعضاء ومشاركتنا في كافة الأحداث والأنشطة التي تنظمها الجمعية من خلال مشاهدتهم للقناة الجديدة.

و بدأ بالفعل البث التجريبي للقناة على الرابط التالي:-

(https://www.youtube.com/channel/UCkcf3Ylsss8AtP7HlUzDDMw)