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جمعية رجال الأعمال المصريين تطلق قناة تفاعلية على يوتيوب

02:14 م الثلاثاء 06 مارس 2018
جمعية رجال الأعمال المصريين تطلق قناة تفاعلية على يوتيوب

المهندس على عيسى

كتبت- منار عثمان :

أعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين عن اطلاق قناة للجمعية على شبكة الإنترنت "EBA YouTube Channel" لمواكبة التطور التكنولوجي في أدوات التواصل بين الأعضاء.

وقال المهندس على عيسى رئيس الجمعية إن إطلاق قناة للجمعية على اليوتيوب يأتي في إطار سعي جمعية رجال الأعمال المصريين لتطوير أدوات التواصل بين الإدارة التنفيذية للجمعية وتوثيق الأنشطة التي تقوم بها الجمعية وتبادل الافكار والخبرات والرؤي مع كافة جهات الدولة والمسؤولين.

وقال عيسى، نأمل في الاستجابة السريعة من أعضاء الجمعية في التواصل البناء بين الأعضاء ومشاركتنا في كافة الأحداث والأنشطة التي تنظمها الجمعية من خلال مشاهدتهم للقناة الجديدة.

و بدأ بالفعل البث التجريبي للقناة على الرابط التالي:-

(https://www.youtube.com/channel/UCkcf3Ylsss8AtP7HlUzDDMw)

جمعية رجال الأعمال المصريين يوتيوب شبكة الإنترنت قناة تفاعلية

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