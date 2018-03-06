تعيين علاء العفيفي عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا مشاركا في فاروس القابضة

القاهرة - مصراوي:

أعلنت شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، اليوم الثلاثاء، عن تعيين علاء العفيفي في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المشارك للشركة.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن العفيفي لديه خبرة على مدار 18 عاما من العمل في مجال الاستثمارات المالية والاستثمار المباشر.

وقبل انضمامه لفاروس القابضة، شغل علاء العفيفي منصب العضو المنتدب في شركة القلعة لاستثمارات قطاعات التعدين والكيماويات والمواد البنائية وإدارة المخلفات.

كما عمل العفيفي بمجموعة جولدمان ساكس في لندن مع فرق الدمج والاستحواذ والموارد الطبيعية والمنشآت الصناعية.

وبدأ علاء العفيفي حياته المهنية مع المجموعة المالية هيرميس في قطاع بنوك الاستثمار وهو محلل مالي معتمد (CFA)، ويحمل شهادة البكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية وارتون للأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتعمل شركة فاروس القابضة في مجال الحلول والخدمات المالية من ضمنها ترويج وتغطية الاكتتاب، وإدارة الأصول، والتداول في الأوراق المالية، وخدمات التداول الإلكتروني، وكذلك بحوث الاستثمار وخدمات أمناء الحفظ.

وخلال عام 2017، بلغ حجم قاعدة الأصول المدارة بواسطة شركة فاروس لتداول الأوراق المالية 4.2 مليار جنيه مصري وتتنوع بين صناديق الأسهم، وأدوات الدخل الثابت وكذلك صناديق حماية رأس المال.