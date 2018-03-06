التطوير العقاري: توفير مواصلات لموظفي الشركات للمشاركة في انتخابات الرئاسة

كتبت- دعاء عادل:



قال طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري، إن الغرفة ستوفر آليات تحفيزية للعاملين في الشركات التابعة لها من أجل المشاركة في انتخابات الرئاسة تشمل "مواصلات من وإلى اللجان، وكذلك يوم عمل مدفوع الأجر، وغيرها من آليات التحفيز".



وتجري الانتخابات الرئاسية في أيام 26 و27 و28 من الشهر الجاري داخل البلاد بين المرشحين عبد الفتاح السيسي الرئيس الحالي، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.



وقال شكري خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن "غرفة التطوير العقاري تدعم وتؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة تأييدا كليا من كافة أعضائها".



وقال شكري إن "الغرفة تثق بنجاح الرئيس السيسي في الانتخابات إلا أنها تسعى لتقديم رسالة إيجابية تدعم صورة مصر خارجيا وتؤكد أن المصريين يقفون خلف القيادة مثلما حدث في 30 يونيو 2013".



وأضاف رئيس الغرفة أن 2018 تعتبر سنة التفاؤل للقطاع العقاري من حيث المناخ الاستثماري، والقوانين، وتوجه المستثمرين ودعم الدولة.