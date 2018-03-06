ارتفاع الفاصوليا وتراجع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت - دينا خالد:

ارتفعت أسعار الفاصوليا والفلفل والملوخية والبسلة والبرتقال السكري، بينما تراجعت أسعار الكوسة والخيار والسبانخ والبرتقال البلدي وأبو سرة والرومان في سوق العبور، اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس الإثنين.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و 2.7 جنيه.

البطاطس بين 1.4 و2.4 جنيه.

الكوسة بين 2 و3 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

الفاصوليا بين 10 و14 جنيها بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و6 جنيهات بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4.5 و5.5 جنيه بزيادة جنيه.

الملوخية بين 3.5 و4.5 جنيه بارتفاع 50 قرشا.

الخيار البلدي بين 2 و2.5 جنيه بانخفاض 50 قرشا.

البسلة بين 4 و6 جنيهات بارتفاع جنيهين.

السبانخ بين 2 و3 جنيهات بانخفاض 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 و4 جنيهات، بانخفاض 50 قرشا.

البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات، بارتفاع جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 3 و5.5 جنيه بانخفاض 25 قرشا.

اليوسفي بين 3 و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الجوافة بين 4.5 و5 جنيهات.

الرمان بين 7 و10 جنيهات، بانخفاض جنيه.

الفراولة بين 5 و7 جنيهات.

الكانتلوب بين 3.5 و5 جنيهات.

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.