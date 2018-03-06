مسؤول: الحكومة تخطط لرفع سعر إردب القمح المحلي 20 جنيهًا هذا الموسم

القاهرة- وكالات:

قال مسؤول في الحكومة المصرية مطلع على ملف القمح، لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن مصر تخطط لشراء القمح من المزارعين المحليين في الموسم المقبل بزيادة في سعره من 15- 20 جنيها للإردب (150 كيلو جراما) عن الموسم السابق.

وبلغ سعر شراء الحكومة المصرية للقمح في الموسم الماضي بين 555 و575 جنيها للإردب حسب درجة النقاء.

ويبدأ موسم حصاد القمح في مصر قرب منتصف إبريل ويمتد حتى يوليو الماضي.

وأضاف المسؤول الذي تحدث لوكالة رويترز طالبا عدم نشر اسمه: "سيتم احتساب سعر القمح في الموسم المقبل بناءً على متوسط أسعار السوق المحلي ومتوسط أسعار السوق العالمي. المخطط أن تزيد الأسعار ما بين 15 و20 جنيها للأردب عن الموسم الماضي وبنحو 100 جنيه في الطن".

واشترت مصر العام الماضي نحو 3.6 مليون طن من القمح المحلي، وتستهلك البلاد نحو تسعة ملايين طن سنويا من القمح في إنتاج الخبز المدعم.