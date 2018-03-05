19.5 مليار جنيه حصيلة بنكي الأهلي ومصر من شهادات الـ 17 و15%

كتبت- منال المصري:

بلغت حصيلة بنكي الأهلي ومصر، من شهادتي الـ 17 و15%، نحو 19.5 مليار جنيه، منذ بداية طرحهما وحتى اليوم الإثنين.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن حصيلة البنك من الشهادتين بلغت نحو 15 مليار جنيه منذ طرحهما يوم 17 فبراير الماضي، وحتى اليوم.

وقالت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر، إن حصيلة بنك مصر من الشهادتين، بلغت نحو 4.5 مليار جنيه.

وأضافت في تصريحات خاصة لمصراوي، أن شهادة الـ 17% جمعت 3 مليارات جنيه بينما شهادة الـ 15% جمعت 1.5 مليار جنيه بعد مرور أكثر من أسبوعين على طرح الشهادة.

وكان بنكا الأهلي ومصر قررا طرح شهادة جديدة بفائدة 17% مدتها عام، قبل أكثر من أسبوعين، ووقف إصدار شهادات جديدة بفائدة 20%، وذلك بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1%.

كما خفض البنكان الفائدة على شهادة الـ 16% إلى 15%، ومدتها ثلاث سنوات.

وكانت البنوك العامة الكبرى أصدرت شهادات بفائدة مرتفعة 20 و16% في نوفمبر 2016 بعد تحرير سعر الصرف من أجل تدعيم القوة الشرائية للجنيه والحد من الدولرة ومواجهة التضخم.

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