المالية: جمارك الإسكندرية تفرج عن 7460 سيارة ملاكي في فبراير

كتب - مصطفى عيد:

أفرجت جمارك الإسكندرية خلال شهر فبراير الماضي عن 7460 سيارة ملاكي موديلات وسعات مختلفة بقيمة 1.6 مليار جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الإثنين.

وقالت الوزارة إن إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن تلك السيارات بلغ نحو 630 مليونا و84 ألف جنيه منها ضرائب ورسوم جمركية بقيمة 269 مليونا و430 ألف جنيه، وضريبة قيمة مضافة بنحو 302 مليون و876 ألف جنيه، ورسم تنمية 57 مليونا و 778 ألف جنيه.

كما بلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة عن هذه السيارات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 398 مليون و992 ألف جنيه، وفقا للوزارة.

وأفرجت جمارك الإسكندرية عن 792 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة بلغت 474 مليون جنيه، وبلغ إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه المركبات 96 مليونا و737 ألف جنيه، منها ضرائب ورسوم جمركية بقيمة 26 مليونا و654 ألف جنيه، وضريبة قيمة مضافة 70 مليونا و83 ألف جنيه.

فيما بلغت الرسوم الجمركية المعفاة عن هذه المركبات بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير 37 مليونا و568 ألف جنيه، بحسب البيان.

كما أفرجت جمارك الإسكندرية عن 560 رسالة قطع غيار سيارات بقيمة حوالي 520 مليون جنيه، وبلغ إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه المركبات 82 مليونا و771 ألف جنيه، منها ضرائب ورسوم جمركية بقيمة 21 مليونا و895 ألف جنيه، وضريبة قيمة مضافة 60 مليونا و877 ألف جنيه.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية والتركية وأغادير عن هذه الرسائل 19 مليونا و666 ألف جنيه.

وقالت وزارة المالية إن إجمالي قيمة السيارات الملاكي والنقل ورسائل قطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر فبراير الماضي وصل إلى حوالي 2 مليار و684 مليون جنيه، وإجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات حوالي 892 مليونا و234 ألف جنيه.

كما بلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المعفاة بموجب اتفاقيات الشراكة الأوروبية، والشراكة التركية، واتفاقية أغادير حوالي 456 مليونا و226 ألف جنيه، وفقا للمالية.