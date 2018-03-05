بنك القاهرة يبيع 300 شهادة "أمان المصريين" خلال يومين

كتبت- منال المصري

قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن البنك أصدر 300 شهادة أمان المصريين، منذ بداية طرحها أمس الأحد وحتى منتصف اليوم.

وأضاف في فايد، في تصريحات لمصراوي، أن الإقبال على شراء الشهادة يتزايد يوم بعد يوم، وأن فروع البنك مستعدة لتلقى طلبات شراء الشهادة في كل المحافظات.

وطرحت أربعة بنوك هي الأهلي ومصر والقاهرة والمصري الزراعي، أمس الأحد، شهادة أمان المصريين بفئات تبدأ من 500 جنيه وحتى 2500 جنيه.

وتمنح الشهادة فائدة 16% سنويا، تخصم منها قيمة القسط التأميني.

ويبلغ أجل الشهادة ثلاث سنوات تجدد مرتين.

وتستهدف شهادة "أمان المصريين" في الأساس توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

لكنها متاحة أمام جميع المصريين، وليس العمالة اليومية فقط، بشرط أن يكون المواطن في الفئة العمرية بين 18 و59 سنة.

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