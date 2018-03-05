أبوالفتوح: البنك الأهلي باع ألف شهادة "أمان" بـ 2 مليون جنيه في يومين

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري، اليوم الإثنين، إن البنك باع ألف شهادة أمان المصريين، بقيمة مليوني جنيه، خلال يومين فقط، منذ بداية طرحها بالأمس.

وأشار إلى أن البنك رصد زيادة في الإقبال على شراء الشهادة خلال اليوم الثاني من طرح الشهادة.

وطرحت أربعة بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والزراعى المصرى شهادة أمان المصريين أمس الأحد .

وتستهدف شهادة "أمان المصريين" في الأساس توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

لكنها متاحة أمام جميع المصريين، وليس العمالة اليومية فقط، بشرط أن يكون المواطن في الفئة العمرية بين 18 و59 سنة.

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