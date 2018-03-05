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التضامن تناقش مع فودافون التعاون في قطاع تحويل الأموال عبر المحمول

02:14 م الإثنين 05 مارس 2018
التضامن تناقش مع فودافون التعاون في قطاع تحويل الأموال عبر المحمول

التضامن تناقش مع فودافون التعاون في قطاع تحويل الأ

كتبت- ياسمين سليم:

قال بيان من وزارة التضامن الاجتماعي إن الوزيرة، غادة والي، ناقشت مع الرئيس التنفيذي الجديد لشركة فودافون مصر، ألكسندر فرومنت، اليوم الإثنين أوجه التعاون بين بنك ناصر الاجتماعي في قطاعات تحويل الأموال واستخدام التليفون المحمول لدفع نفقة المطلقات.

وبحسب البيان فإن والي دعت فودافون إلى تضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أنشطة الشركة لهذا العام تماشياً مع إعلان عام 2018 عام الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.

وفي ديسمبر الماضي، فعلت وزارة التضامن، صرف النفقة للمطلقات عبر الهاتف المحمول لأول مرة من أي فرع شركة محمول على مستوى الجمهورية لمن يصرفونها من بنك ناصر الاجتماعي، التابع لها.

ونقل البيان عن فرومنت قوله إن الشركة تسعى لتعميق الشراكة مع الوزارة وتقديم خدماتها المتنوعة لخدمة برامج الوزارة.

وقال البيان إن الجانبين ناقشا توثيق أوجه التعاون بينهما، فيما يتعلق بطرق استخدام التليفون المحمول في توجيه رسائل التوعية المختلفة المرتبطة بالبرامج المتنوعة التي تنفذها الوزارة وفي مقدمتها برنامج تكافل وكرامة.

 

فودافون تحويل الأموال عبر المحمول وزارة التضامن الاجتماعي غادة والي ألكسندر فرومنت
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