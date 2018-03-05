وزيرة التخطيط تزور الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الخميس المقبل

كتبت- إيمان منصور:

تزور وزيرة التخطيط والمتابعة، هالة السعيد، مقر الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، يوم لخميس المقبل ضمن جولة تفقدية، بحسب بيان للوزارة اليوم الإثنين.

وتتولى وزارة التخطيط عملية تنظيم نقل الوزرات والهيئات للعاصمة الإدارية بتكليف من رئيس الوزراء، شريف إسماعيل.

وكانت السعيد قالت إن وزارتها تضع خطة لتقييم العاملين بالجهاز الإداري للدولة لانتقاء العناصر الأكفأ للعمل على تدريبهم وتأهيلهم تمهيدًا لنقلهم للعاصمة الإدارية.

ويقع الحي الحكومي، على مساحة 1133 فدانًا بما يعادل 4.8 مليون متر مربع، وتشمل المرحلة الأولى من الحي مبنى مجلس النواب، ومجلس الوزراء، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من المباني الوزارية بإجمالي 36 مبنى يسع 29 وزارة على مساحة 153 فدانًا.