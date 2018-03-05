ارتفاع الفاصوليا والفلفل.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتب- مصطفى عيد:

ارتفعت أسعار الفاصوليا والفلفل والسبانخ والبرتقال أبو سرة والموز بين 25 و100 قرشا في سوق العبور، اليوم الإثنين، مقارنة بمستوياتها أمس الأحد.

بينما تراجعت أسعار الجوافة والفراولة والكانتلوب بين 50 و150 قرشا.

ويرصد "مصراوي" يوميا أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1 و 3 جنيهات.

البطاطس بين 1.5 و2.25 جنيه.

الكوسة بين 2.5 و3.5 جنيه.

الفاصوليا بين 10 و13 جنيها بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2.5 و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و5.5 جنيه بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 3.5 و5 جنيهات بزيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 و3 جنيهات.

البسلة بين 3 و4 جنيهات.

السبانخ بين 2 و3.5 جنيه بزيادة 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 و4 جنيهات.

البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 3.25 و5.75 جنيه بزيادة 25 قرشا.

اليوسفي بين 3 و5 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الجوافة بين 3.5 و5.5 جنيه بانخفاض 1.5 جنيه.

الرمان بين 8 و11 جنيها.

الفراولة بين 5 و7 جنيهات بانخفاض 50 قرشا.

الكانتلوب بين 3.5 و5 جنيهات بانخفاض 50 قرشا.

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات بزيادة 50 قرشا.