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أسعار الأسماك اليوم.. انخفاض البلطي والجمبري وارتفاع المكرونة والكابوريا

12:53 م الإثنين 05 مارس 2018
أسعار الأسماك اليوم.. انخفاض البلطي والجمبري وارتفاع المكرونة والكابوريا

كتب - مصطفى عيد:

انخفضت أسعار السمك البلطي والجمبري في سوق العبور، اليوم الأحد، مقارنة بمستويات أمس السبت، بينما ارتفعت أسعار سمك المكرونة والكابوريا.

وانخفض سعر كيلو السمك البلطي 50 قرشا، ليتراوح بين 19 و21 جنيها خلال تعاملات اليوم.

كما تراجع سعر كيلو الجمبري الجامبو بين 325 و375 جنيها، والجمبري الممتاز بين 225 و275 جنيها، بقيمة انخفاض 15 جنيها لكل منهما.

وارتفع سعر كيلو سمك المكرونة السويسي 4 جنيهات ليتراوح بين 50 و64 جنيها، وارتفع أيضا سعر كيلو الكابوريا 6 جنيهات إلى بين 30 و100 جنيه.

بينما استقر سعر كيلو البلطي الفليه بين 30 و70 جنيها، والسبيط بين 70 و100 جنيه، والبوري بين 42 و48 جنيها.

أسعار السمك الجمبري السمك البلطي

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