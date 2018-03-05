دانة غاز تبيع مكثفات بترولية لمصر مقابل 10.4 مليون دولار في فبراير

القاهرة - مصراوي:

أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية في بيان، استلام 10.4 مليون دولار في فبراير الماضي قيمة بيع 157.2 ألف برميل من المكثفات النفطية بمتوسط سعر 66.5 دولار للبرميل.

وتمثل الصفقة رابع شحنة من المكثفات تبيعها الشركة من عملياتها في مصر منذ بداية عام 2017، بحسب بيان الشركة المنشور على موقعها الإلكتروني.

وباعت الشركة خلال العام الماضي ثلاث شحنات من المكثفات لمصر مقابل حوالي 21 مليون دولار، وذلك في إطار اتفاقية زيادة إنتاج الغاز التي كانت الشركة قد وقعتها مع الحكومة المصرية بهدف تسريع تسديد مستحقات الشركة المتأخرة.

وكانت دانة غاز قالت الشهر الماضي، إنها تسلمت في العام الماضي 164 مليون دولار من الحكومة المصرية قيمة متحصلات متأخرة، منها 113 مليون دولار بالعملة الأمريكية، و44 مليون دولار بما يعادله بالجنيه، فيما تمت تسوية 7 ملايين دولار، مقابل الذمم الدائنة للمقاولين التابعين للحكومة.

وانخفضت ديون الشركة لدى مصر من 265 مليون دولار في نهاية 2016 إلى 228 مليون دولار في نهاية 2017.

وكانت الشركة الإماراتية قد أعلنت نهاية عام 2016، إنها قد تراجع خططها الاستثمارية في مصر خلال عام 2017، في حال عدم سداد مصر المستحقات المتأخرة عليها خلال الفترة المقبلة.

ودانة غاز شركة إماراتية مدرجة في بورصة أبوظبي، وتعمل في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه في الإمارات ومصر والعراق.