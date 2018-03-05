الإحصاء: تراجع الإنتاج الغذائي يهبط بالرقم القياسي للصناعات التحويلية في ديسمبر

كتبت - إيمان منصور:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الإثنين، إن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام و المنتجات البترولية) انخفض بنسبة 8.1% خلال ديسمبر الماضي مقارنة بنوفمبر.

وأضاف الجهاز أن الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية بلغ 128.81 خلال شهر ديسمبر، مقابل 140.15 خلال شهر نوفمبر 2017، وذلك لانخفاض إنتاج المنتجات الغذائية، وتوقف إنتاج بعض الشركات لأعمال الصيانة.

وسجل الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 134.76 خلال ديسمبر مقابل 188.85 في نوفمبر، بانخفاض 28.6٪، وذلك بسبب التوقف لأعمال الصيانة والإنتاج الموسمي لشركات سكر القصب، وعدم توافر الزيت الخام، ووجود حصص تموينية لنشاط المطاحن.

وبلغ الرقم القياسي لصناعة المواد والمنتجات الكيماوية 134.37 خلال ديسمبر الماضي مقابل 175.64 في نوفمبر، بانخفاض 23.5%، بسبب انخفاض الإنتاج لتوقف بعض الوحدات داخل الشركات لأعمال الصيانة والإنتاج الموسمي لشركات الأسمدة.

بينما وصل الرقم القياسي لصناعة المنسوجات إلى 95.68 خلال شهر ديسمبر 2017 مقابل 80.16 في نوفمبر، بارتفاع قدره 19.4٪، وذلك بسبب زيادة عقود التوريد وتوافر خطوط إنتاج جديدة.

وسجل الرقم القياسي لصناعة منتجات المعادن المشكلة - عدا الماكينات والمعدات - 164.21 خلال شهر ديسمبر مقابل 71.14 في نوفمبر، بارتفاع 130.8٪، بسبب انتهاء مرحلة الصيانة لبعض المصادر وتوافر المواد والخامات الأولية، وتغطية سوق الطلب على المنتجات.