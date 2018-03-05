أرباح المصرية للاتصالات ترتفع 18% خلال العام الماضي

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات، تحقيقها زيادة في صافي الربح خلال عام 2017 بنسبة 18% مقارنة بعام 2016.

وبحسب القوائم المالية المجمعة الصادرة، اليوم الإثنين، سجل صافي ربح المصرية للاتصالات 3.15 مليار جنيه خلال العام الماضي مقابل 2.7 مليار جنيه في 2016.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال العام الماضي إلى 18.6 مليار جنيه مقابل 13.95 مليار جنيه خلال 2016 بنسبة زيادة 33.1%.

وشهد عام 2017 تحول الشركة المصرية للاتصالات لأول مشغل اتصالات متكامل في مصر في سبتمبر 2017 بعد أن أطلقت الشركة شبكة "WE" للمحمول في سبتمبر الماضي.

وقالت الشركة في تقرير مجلس الإدارة، إن عدد عملاء خدمات المحمول التي تقدمها الشركة وصل بنهاية العام إلى 2.3 مليون عميل بعد أن استطاعت جذب مليون عميل في أول شهر من إطلاق خدمات المحمول.

وأضافت أن عدد منافذ توفير خدمات الاتصالات المتكاملة التي تقدمها الشركة وصلت بنهاية العام الماضي إلى 300 منفذ مع نهاية عام 2017.

وبلغت حصة الشركة من سوق الإنترنت فائق السرعة خلال عام 2017 نسبة 76.3% بنهاية العام الماضي، بزيادة 688 ألف مشترك خلال العام، ووصل متوسط العائد لكل مستخدم 98 جنيها، بحسب التقرير.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن إجمالي عدد المشتركين في خدمات الإنترنت فائق السرعة وصل إلى 4.1 مليون مشترك بنهاية العام الماضي بزيادة قدرها 20% عن 2016، وبلغ إجمالي عدد مشتركين الصوت الثابت 7.1 مليون مشترك بنهاية 2017 بزيادة قدرها 11% عن العام السابق عليه.

وأضافت أن نفقاتها الاستثمارية سجلت خلال العام الماضي 10.7 مليار جنيه شاملة قيمة رسوم رخصة التليفون المحمول مقابل 10 مليارات جنيه في عام 2016.

وقال البحيري إن عام 2017 شهد إنشاء وتطوير مراكز خدمة العملاء، وإنهاء كافة النزاعات القضائية التاريخية مع مشغلي شبكات المحمول في مصر، بالإضافة إلى عقد العديد من الاتفاقيات طويلة الأجل التي تضمن إيرادات للشركة من خدمات الجملة على المدى الطويل.