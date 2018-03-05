التجارة تبحث مع شركات محلية ودولية توفير خطوط سريعة لنقل الصادرات المصرية

كتبت- إيمان منصور:

قال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، إنه يجرى حالياً التنسيق مع شركات محلية ودولية لإيجاد خطوط نقل سريعة لنقل الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وبصفة خاصة الأسواق التي تستهدفها استراتيجية تنمية الصادرات المصرية.

وأضاف الوزير أنه تم إجراء تعديلات جوهرية على الخطة التنفيذية لاستراتيجية تنمية الصادرات التي وضعتها الوزارة لمضاعفة معدلات النمو على المدى القصير والمتوسط والطويل، وذلك بهدف تحقيق مستهدفاتها المتمثلة في خلق جيل جديد من المصدرين الجدد ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة المكون المحلي والقيمة المضافة للصادرات.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير لاجتماع مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات والذي استعرض استراتيجية تنمية الصادرات، والوضع التنفيذي لخطة عمل الهيئة، وخطة العمل خلال الفترة القادمة حتى نهاية العام المالى 2017-2018.

وأشار قابيل إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تولي الهيئة تنمية الصادرات ترتيب المشاركة المصرية في كل من معرض الصين الدولي الأول للواردات والمقرر عقده في نوفمبر المقبل، ومعرض إكسبو دبي الدولي والمقرر عقده في عام 2020 بالإضافة إلى استضافة مصر للمعرض الأول ومؤتمر التجارة البينية الأفريقية والمقرر عقده بالقاهرة ديسمبر المقبل.

ولفت الوزير إلى أن مجلس الإدارة وافق أيضاً على الموازنة المقترحة لهيئة تنمية الصادرات للعام المالى الجديد 2018-2019 والحسابات الختامية لمركز تدريب التجارة الخارجية عن عام 2016-2017.

ومن جانبه أشار محسن البلتاجي عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إلى نجاح قرار وزيري التجارة والزراعة بشأن منظومة فحص ومتابعة الصادرات المصرية من الخضر والفاكهة الطازجة فيما يتعلق بمتبقيات المبيدات والذي ساهم في خفض المخالفات من 66 حالة إلى 13 حالة الأمر الذي يسهم في زيادة نفاذ الحاصلات الزراعية المصرية إلى المزيد من الأسواق الخارجية.

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إن الاتفاقيات التجارية الجديدة التي وقعتها وزارة التجارة والتي تسهم في فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية وبصفة خاصة اتفاقية الميركسور والتى تضم كل من أورجواي وباراجواي والأرجنتين والبرازيل.

وتوقع أبو المكارم أن تسهم اتفاقية الميركسور في زيادة صادرات قطاع الصناعات الكيماوية بنسبة 30% خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف محمد الصياد رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أن المجلس يعتزم مخاطبة هيئة تنمية الصادرات بعدم صرف مساندة المعارض المقررة للشركات الكبيرة من أعضاء المجلس وإقتصارها على الشركات المتوسطة والصغيرة باعتبارها الأولى بالرعاية خلال هذه المرحلة.

وقالت شرين الشوربجي الرئيس التنفيذي للهيئة، إن الهيئة تسعى لبناء علامات تجارية قطاعية وتسجيلها والترويج لها دولياً للنفاذ الى الأسواق الخارجية.

واستعرضت الشوربجي خلال الاجتماع أهم المحاور والآليات المقترحة لتنفيذ الاستراتيجية والتي تتضمن دعم المشروعات القومية الموجهة للتصدير من خلال تطوير معامل الجودة والفحص والاختبار وأنظمة التتبع للحاويات من الفحص الجمركي في أماكن الإنتاج إلى الموانئ ومراكز خدمة المشترين الأجانب بالقرب من التجمعات الصناعية وإنشاء شبكة مراكز لوجستية لخدمة المصدرين في الأسواق الخارجية.

وأشارت إلى أن استراتيجية تتضمن برامج للنفاذ للأسواق الخارجية والترويج للصادرات من خلال بناء علامات تجارية قطاعية وتسجيلها والترويج لها دولياً و المواءمة لمتطلبات دخول الأسواق الخارجية.

وأشارت إلى أن الاستراتيجية تستهدف أيضاً الترويج للصادرات من خلال إطلاق النسخة التجريبية للبوابة الإلكترونية للصادرات المصرية EXPOEGYPT لتكون بمثابة منصة إلكترونية والتي تحتوى على الخريطة الديناميكة لمعلومات التجارة البينية والأسواق الخارجية وتقديم خدمات الترويج والتدريب وبناء لقدرات المصدرين وإتاحة الفرص التصديرية والمناقصات الدولية.

كما ستتضمن البوابة تسجيل الشركات المصرية وإنشاء الصفحات الخاصة بها على البوابة وتعزيزالأنشطة الترويجية من معارض خارجية وبعثات تجارية وإعداد خطة المعارض الدولية ومتابعة المشاركة المصرية في المعارض الدولية الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض والعمل على تذليل كافة المشاكل التنفيذية والتمويلية بالتعاون مع صندوق تنمية الصادرات واستكمال خطة المعارض للنصف الثاني من العام 2017-2018

وأضافت رئيس هيئة تنمية الصادرات أن أولويات العمل الحالية للهيئة تتضمن تدريب العاملين على مختلف المجالات وتوفير معلومات التجارة الخارجية والترويج الإلكتروني واللوجستيات وإعداد الخطة التشغيلية لهيئة تنمية الصادرات بالإضافة إلى تفعيل آليات تقديم الخدمات والترويج للصادرات المصرية والبحوث والدراسات وتفعيل دورمكاتب خدمة المصدرين في الخارج،.