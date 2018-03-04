إقبال ضعيف على شراء شهادة أمان المصريين في أول أيام طرحها بالبنوك

كتبت- منال المصري:

تصوير: فريد قطب

أظهرت جولة في عدد كبير من فروع البنوك، عن ضعف الإقبال على شراء شهادة "أمان المصريين" في أول أيام طرحها.

وقال مسؤولون في فروع بنوك الأهلي ومصر والقاهرة، إن ضعف الإقبال سببه عدم معرفة المواطنين بالشهادة وغياب الدعاية والإعلان عنها بشكل مكثف في التلفزيون والصحف.

وكانت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والمصري الزراعي، بدأت اليوم الأحد، طرح شهادة "أمان المصريين"، أمام المواطنين بفئات تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه لكل شخص.

وتستهدف هذه الشهادة، في الأساس، توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة.

والشهادة متاحة أمام جميع المصريين، وليس العمالة اليومية فقط، بشرط أن يكون المواطن في الفئة العمرية بين 18 و59 سنة.

وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات تجدد تلقائيا مرتين فقط، بفائدة سنوية 16% تصرف في نهاية مدة الشهادة، بعد خصم الأقساط التأمينية التي تتراوح بين 4 جنيهات و20 جنيها شهريا، بحسب قيمة الشهادات التي اشتراها العميل.

وقال مسؤول في أحد فروع البنوك العامة، إن "لم نشهد أي إقبال في بداية اليوم على الشهادات، لكن الموظفين بدأوا في ترويجها بين العملاء، وبعضهم أبدى رغبته في الشراء".

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الأربعاء الماضي، خلال افتتاح عدد من المشروعات في مدينة العلمين، القوات المسلحة، بالتنسيق مع الشركات التي تعمل في المشروعات القومية المختلفة، من أجل شراء الشهادات لهم، جميعا بقيمة تصل إلى 5 مليارات جنيه لنحو 2 مليون عامل، خلال أسبوعين، على أن تقوم هذه الشركات بتقسط قيمة الشهاداة على العاملين.

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