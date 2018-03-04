7 بنوك تخفض سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

كتبت - إيمان منصور:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 7 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستويات الصباح، بينما ظل السعر مستقرا في 3 بنوك أخرين.

وخفض بنك قناة السويس سعر العملة الأمريكية إلى 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع مقابل 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع في الصباح.

كما تراجع سعر الدولار في بنك البركة إلى 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع مقابل 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع

وهبط سعر العملة الأمريكية أيضا في بنك كريدي أجريكول إلى 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع مقابل 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي إلى 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع مقابل 17.59 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية أيضا في البنك التجاري الدولي إلى 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع 17.57 جنيه للشراء و17.67 جنيه للبيع.

كما هبط سعر الدولار في بنك مصر إلى 17.54 جنيه للشراء و17.64 جنيه للبيع مقابل 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.

وتراجع أيضا سعر العملة الأمريكية في البنك الأهلي إلى 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع مقابل 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع

ينما استقر سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع.

كما ظل ثابتا في بنكي القاهرة والإسكندرية عند 17.56 جنيه للشراء و17.66 جنيه للبيع.