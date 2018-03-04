العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية في أرقام

الرئيس السيسي و الامير محمد بن سلمان

القاهرة- وكالات:

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأحد إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية نمت بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الماضية.

ووصفت الوكالة، زيارة ولي العهد السعودي الأمير، محمد بن سلمان إلى القاهرة اليوم بأنها "نقطة تحول في مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدية في ضوء توفر الإرادة السياسية والزيادة المتوقعة في معدلات الاستثمارات المشتركة والتجارة ".

ورصد تقرير الوكالة، الذي بثته اليوم، العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية في 2017، من خلال عدة أرقام كالآتي:

· 6.1 مليار دولار حجم الاستثمارات السعودية في مصر تمثل نحو 11% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية ونحو 27% من إجمالي استثمارات الدول العربية في مصر والتي تبلغ 20 مليار دولار.

· 1.1 مليار دولار حجم الاستثمارات المصرية في السعودية تتم من خلال 1043 مشروعا منها 262 مشروعا صناعيا و781 مشروعا تجاريا وخدميا ومجالات أخرى .

· بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة نحو 2.6 مليار دولار خلال العام الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار صادرات مصرية توزعت كالآتي:

§ 179 مليون دولار صادرات مواد البناء.

§ 171.1 مليون دولار صادرات المواد الكيماوية.

§ 268.7 مليون دولار صادرات السلع الهندسية والإلكترونية.

§ 313.4 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية.

§ 329.1 مليون دولار صادرات حاصلات زراعية.

§ 36.19 مليون دولار صادرات الملابس الجاهزة.

§ 31.93 مليون دولار صادرات غزل ومنسوجات.

§ 15.68 مليون دولار صادرات المفروشات.

§ 69.74 مليون دولار صادرات الأثاث.

§ 63.78 مليون دولار صادرات الصناعات الطبية.

§ 9.75 مليون دولار صادرات الصناعات اليدوية.

§ 1.15 مليون دولار صادرات الكتب والمصنفات.

· 1.1 مليار دولار قيمة واردات مصرية من السعودية.

وتوقع التقرير أن تشهد العلاقات التجارية والاستثمارات بين مصر والسعودية تناميا ملحوظا خلال الأعوام القليلة القادمة مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية لتوفير البيئة المواتية للاستثمار ومن بينها تحرير سعر الصرف وإقرار قانون الاستثمار الموحد.