"إم إم جروب" تبيع 30% من أسهم شركة تي بي آي لحلول وخدمات السداد

كتب- مصطفى عيد:

قالت شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية "إم تي آي"، موافقة جمعيتها العامة العادية على بيع حصتها المباشرة البالغة 30% من أسهم شركة تي بي آي مصر لحلول وخدمات السداد، وحوالة حق الشركة في التسهيل القابل للتحويل إلى أسهم بقيمة 28.7 مليون جنيه لشركة ابتكار للتمويل الاستثماري.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد، أن قيمة الصفقة ستبلغ حوالي 55 مليون جنيه، وسيتم استخدام هذه الحصيلة في زيادة رأسمال شركة ابتكار للتمويل الاستثماري.

وقال خالد محمود رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "إم تي آي" "تشكل هذه الصفقة جزءا من استراتيجية الشركة الرامية إلى تحقيق الفرص متكافئة القيمة وتسريع النمو وتعزيز الربحية، مما يمثل خطوة مهمة أخرى في نمو ذراعنا المالي غير المصرفي".

وتم طرح شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة في البورصة المصرية العام الماضي، والتي تعتبر إحدى شركات التوزيع في مصر عبر 40 ألف منفذ.

كما تقوم الشركة بتشغيل عدة أعمال تجارية بما في ذلك الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والاتصالات والسيارات والمواسير غير الملحومة والجرارات، من خلال المشاركة مع شركات عالمية.

وتمتلك إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية 49.99% من أسهم شركة ابتكار للتمويل الاستثماري.