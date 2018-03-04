أرباح مدينة الإنتاج الإعلامي تتراجع خلال 2017

كتبت- ياسمين سليم:

تراجعت أرباح الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، خلال العام الماضي بنسبة 1.6%، مقارنة بأرباح عام 2016.

وقالت الشركة في نتائج أعمالها الذي أرسلتها اليوم الأحد للبورصة إن أرباحها خلال العام الماضي بلغت 54.6 مليون جنيه مقابل 55.5 مليون جنيه في عام 2016.

وبحسب نتائج أعمال الشركة فإن إيراداتها من الأستوديوهات والخدمات الإنتاجية والفنية، ارتفعت بنسبة 9.3% خلال العام الماضي لتصل إلى 291 مليون جنيه مقابل 266.5 مليون جنيه العام الماضي.

وتراجعت إيرادات الإنتاج الفني بالشركة إلى 10.4 مليون جنيه خلال 2017، مقابل 12.7 مليون جنيه العام قبل الماضي.

وبلغت مصروفات الإنتاج الفني 64.4 مليون جنيه خلال العام الماضي، ليسجل النشاط خسائر بقيمة 54 مليون جنيه، بحسب تقرير مجلس إدارة الشركة للبورصة اليوم.

وارتفعت أرباح إيرادات الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، لتصلأ إلى 47 مليون جنيه في نهاية 2017 مقابل 44 مليون جنيه.

وتخطط الشركة خلال العام الجاري مضاعفة صافي أرباحها، إلى 80.5 مليون جنيه.

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